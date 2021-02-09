Плавучие поселки: в России хотят начать развивать новый вид жилья

В России хотят начать развивать новый вид жилья - хаусботы, или самоходные дома на воде. Соответствующие предложения по использованию подобных зданий премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить до июня 2021 года, говорится на официальном сайте кабмина.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», - отмечено в поручении.

Ответственными за его выполнение назначены главы Минприроды, Минстроя, МЧС, Росприроднадзора и Росреестра. Инициативу создания поселков, состоящих из хаусботов, «Звезде» прокомментировал вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев. По его мнению, желающие поселиться в доме на воде сразу столкнутся с рядом сложностей.

«Главная проблема - вопросы экологии и снабжения коммуникациями таких домов. Также необходимо менять законодательство о судоходстве в России. Однозначно надо решать проблему отведения канализации, надо решать вопросы энергоснабжения, водоснабжения этих объектов», - отметил Апрелев.

Ранее поселки из хаусботов и риверхаусов планировали разместить в акватории трех водохранилищ Московского региона. Плавучие поселки должны насчитывать не более 30 хаусботов, которые будут занимать площадь порядка одного гектара.