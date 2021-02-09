Астрономы предупредили о летящем с огромной скоростью к Земле астероиде

В четверг, 11 февраля, к Земле приблизится астероид. Причем он будет находиться на расстоянии примерно 345 885 километров от нашей планеты. Скорость космического камня составляет 11,6 километра в секунду.

Речь идет об объекте под названием 2021 CO , который сейчас двигается через Солнечную систему. Длина астероида составляет 32 метра, что делает его сопоставимым по размеру со статуей Христа-Искупителя, расположенной в Рио-де-Жанейро, пишет Еxpress.

Специалисты NASA сочли астероид, который окажется ближе по отношению к Земле, чем ее естественный спутник, не представляющим угрозу для нашей планеты.