Россия расширила список запрещенных товаров из Украины

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в список запрещенных для ввоза в Россию товаров, которые были произведены на Украине. Это следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Перечень был дополнен железнодорожными колесами с диаметром 710 миллиметров и более, колесными парами и осями для таких колес, а также рамами тележек грузовых вагонов.

«Дополнить… позициями следующего содержания: оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более… Рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», - сказано в тексте постановления.

Специальные экономические меры, действующие согласно указу президента России Владимира Путина, были приняты в связи с недружественными действиями украинской стороны в отношении российских граждан и компаний.