Ростовские хирурги извлекли из мозга мужчины шариковую ручку

Ростовские врачи провели уникальную операцию по извлечению шариковой ручки из головы мужчины. Она вошла в мозг на весь диаметр полости черепа 37-летнего пациента. Его доставили в хирургическое отделение ночью и немедленно приступили к извлечению инородного тела.

«Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей», - говорится в сообщении ГБСМП Ростова-на-Дону в Instagram.

За ходом операции следила многочисленная команда специалистов. Все время состояние больного контролировали врачи, чтобы исключить дальнейшие осложнения. После операции пациенту сделали контрольное КТ и перевели его в реанимацию. Как ручка оказалась в его голове не сообщается.