Физики научились кодировать информацию в голограмме при помощи квантового скачка

В области квантовой голографии произошел прорыв, позволяющий создавать четкие и детализированные изображения, исключая помехи от нежелательных источников света и других внешних воздействий. Об этом заявили физики Университета Глазго.

Новый тип квантовой голографии использует запутанные фотоны для преодоления ограничений традиционных голографических подходов. Описание нового метода приводится в пресс-релизе на Phys.org.

В основе нового способа лежит квантовая запутанность поляризаций фотонов, благодаря чему, несмотря на разделяющее расстояние между частицами, их свойства оказываются взаимозависимы.

При классической голографии двумерные изображения трехмерных объектов создаются при помощи луча лазерного света, разделенного на два пути. Один луч, называемый объектным, освещает предмет голографии через отраженный свет. Второй луч, опорный, не касаясь предмета, отражается от зеркала и падает на пластинку. При взаимодействии двух лучей создается интерференционная картина (светлые или темные полосы, которые вызваны лучами, находящимися в фазе или в противофазе друг с другом).

При квантовой голографии также применяется разделенный надвое лазерный луч, однако при новом методе лучи не воссоединяются. Чтобы собрать информацию о когерентности, которая нужна для построения голограммы, используются уникальные свойства квантовой запутанности.

По мнению авторов исследования, новый метод лишен недостатков классической голографии, которая представляет опасность для живых объектов. Благодаря чему это свойство квантовой голографии можно применять для медицинских целей, включая визуализацию функций отдельных клеток, подчеркнули ученые.