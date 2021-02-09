Палата представителей конгресса США обнародовала обвинения против Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп сознательно подстрекал своих сторонников в день беспорядков у Капитолия, а потому должен быть подвергнут импичменту. Такой точки зрения придерживаются обвинители от палаты представителей конгресса США.

Документ с позицией обвинения опубликовала в понедельник, 8 февраля, пресс-служба юридического комитета палаты представителей. В нем указывается, что импичмент бывшему американском лидеру палата представителей объявила из-за того, что он «сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства». Обвинители назвали поступок Трампа «наиболее вопиющим преступлением против конституции из всех, которые совершали президенты США», они также считают, что у Трампа нет «достойного оправдания или линии защиты его действий».

«Подстрекательство к мятежу президентом Трампом само по себе было прямой атакой на первую поправку», – говорится в документе.

В связи с этим подчеркивается, что попытка Трампа «опереться на принципы свободы слова совершенно беспочвенна».

Второй по счету импичмент Дональду Трампу вынесли в палате представителей конгресса США 13 января. В начале месяца его сторонники ворвались в Капитолий, устроили погром и в течение нескольких часов удерживали здание. В беспорядках погибли и пострадали люди. Палата представителей настаивает на виновности бывшего президента в произошедшем, хотя он публично осудил действия нападавших.

Рассмотрение импичмента экс-президенту сенат конгресса начнет во вторник, 9 февраля.