В России за сутки выявили 15 019 новых случаев COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 15 019 человек в 84 регионах, причем у 9,7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 21 795 россиянам, скончались - 530.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 584 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 078 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 903 случая. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (5), а на Чукотке за последние сутки их вообще не обнаружено.

Напомним, что накануне сообщалось о 15 916 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 998 216. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.