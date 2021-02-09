Захарова рассказала о неудавшейся попытке ЕС устроить «публичную порку» России

У Евросоюз не получилось устроить России «публичную порку» во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля. - Прим. ред.) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали», - заявила она в эфире «Вести FM».

При этом дипломат добавила, что задумка европейской стороны сорвалась, поскольку РФ «предложила обсудить реальные вопросы - от проблем до перспектив развития».

Боррель пробыл в российской столице три дня - с 4 по 6 февраля. После визита он заявил, что на встрече глав европейских МИД, которая пройдет 22 февраля, участники мероприятия могут принять решение о расширении санкций в отношении РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на это сообщили, что критические высказывания Борелля о нашей стране по возвращении в Брюссель контрастируют с его выступлениями во время поездки.