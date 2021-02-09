СК начал проверку после данных о невыплате зарплат ученым в Новосибирске

По факту сообщения о невыплате зарплаты в полном объеме научным сотрудникам Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирской области проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как заявили в ведомстве, сейчас устанавливается круг лиц, «чьи права на оплату труда были нарушены», а также проводится оценка действия должностных лиц, ответственных «за организацию начисления денежного вознаграждения ученым».

По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение, добавили в СКР.

Накануне одна из участниц заседания Совета по науке и образованию рассказала президенту РФ Владимиру Путину о попытках замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников путем перевода их на полставки. Российский лидер поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в субъектах страны и представить отчет по этому вопросу.