Ответственность вплоть до уголовной: в Кировской области ввели квоту на домашних животных

Кировская область стала первым регионом России, где вводят квоты на домашних животных. Согласно им, в средней однокомнатной квартире можно держать не более 20 кошек. В двухкомнатной квартире площадью около 60 квадратных метров семья из трех человек может завести себе одну большую или двух маленьких собак.

Сколько всего питомцев разрешено - людям предлагают рассчитывать по специальным формулам. При этом всех владельцев живности - от попугаев до хомячков - обязали провести их перепись и внести в общую базу.

Нарушителям квот грозят ответственностью вплоть до уголовной, но конкретные меры не называют. Нет разъяснений и что предлагается делать с питомцами, которые окажутся лишними.