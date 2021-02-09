Ответственность вплоть до уголовной: в Кировской области ввели квоту на домашних животных
Сколько питомцев разрешено держать в квартире - людям предлагают рассчитывать по специальным формулам.
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Кировская область стала первым регионом России, где вводят квоты на домашних животных. Согласно им, в средней однокомнатной квартире можно держать не более 20 кошек. В двухкомнатной квартире площадью около 60 квадратных метров семья из трех человек может завести себе одну большую или двух маленьких собак.
Сколько всего питомцев разрешено - людям предлагают рассчитывать по специальным формулам. При этом всех владельцев живности - от попугаев до хомячков - обязали провести их перепись и внести в общую базу.
Нарушителям квот грозят ответственностью вплоть до уголовной, но конкретные меры не называют. Нет разъяснений и что предлагается делать с питомцами, которые окажутся лишними.