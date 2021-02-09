В стране и мире Умер сценарист «Невыносимой легкости бытия» Ян Брацкий Долгое время сценарист и кинорежиссер Жан-Клод Каррьер страдал от тяжелого заболевания. © Фото: yanna, kino-teatr.ru Читайте нас на: Во Франции умер всемирно известный сценарист и кинорежиссер Жан-Клод Каррьер. Лауреату премии «Оскар» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина» было 89 лет. Каррьер умер во сне в своем собственном доме в Париже, сообщает BFM.TV. Долгое время именитый сценарист страдал от тяжелого заболевания. Зрителям Жан-Клод Каррьер запомнился по таким работам, как «Скромное обаяние буржуазии», «Ван Гог. На пороге вечности» и «Невыносимая легкость бытия». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика