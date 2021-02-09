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Врач предупредил о возможной потере слуха при коронавирусе

Светлана Иванова
11:09 09.02.2021
Из-за COVID-19 в организме развиваются воспалительные процессы и поражаются нервные окончания.
Врач предупредил о возможной потере слуха при коронавирусе
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Коронавирус может стать причиной ухудшения слуха вплоть до его частичной потери.  Об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев. По словам доктора, причина кроется в развитии масштабных воспалительных процессов в организме человека, которые может провоцировать COVID-19.

Если воспаление достигнет слуховой трубы, могут возникнуть проблемы со слухом слуха, предупредил доктор.

«Может произойти воспаление слуховой трубы. Сначала воспаляется слизистая оболочка полости носа, затем воспаляется носоглотка, там открывается глоточное устье слуховой трубы и воспаление устремляется в слуховую трубу. Это приводит к закрытию просвета, и человек глохнет», - заявил Зайцев в комментарии радио Sputnik.

Как добавил врач, еще одним фактором, который может провести к развитию проблем со слухом при коронавирусной инфекции, является поражение нервных окончаний, включая волосковые клетки слухового нерва.

В качестве доказательства своих слов доктор обратился к статистическим данным, указав, что уже «достаточно большое количество обратившихся людей, у которых развивается неврит слухового нерва».

Как объяснил Зайцев, при этом состоянии происходит постепенное снижение слуха.

Отоларинголог посоветовал в случае развития глухоты обязательно обратиться к врачу. Зайцев отметил, что слуховая труба находится в самой середине черепа и рассчитывать на самовыздоровление, как при насморке, при развитии проблем со слухом точно не стоит.

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