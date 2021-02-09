Лавров и глава МИД Эфиопии обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров переговорил по телефону с коллегой из Эфиопии Демеке Меконненом. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в различных областях, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора министры подтвердили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия, а также наращивания культурных и гуманитарных связей.

Кроме того, Меконнен рассказал Лаврову о мерах, которые приняло эфиопское правительство по отношению к восстановлению конституционного порядка в регионе Тыграй. Глава российского МИД, в свою очередь, подтвердил неизменную приверженность страны к принципам уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности Эфиопии.

«Выражена надежда, что усилия руководства Эфиопии по деэскалации внутреннего конфликта обеспечат поэтапную стабилизацию обстановки в стране. Лавров также высказался за нормализацию отношений между Эфиопией и ее соседями в интересах установления мира и процветания в регионе Африканского Рога», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также стороны подтвердили важное значение совместной работы по претворению в жизнь решений сaммита «Россия – Африка», состоявшегося в Сочи в октябре 2019 года. В частности, речь идет о продолжении политических консультаций министров иностранных дел России и «тройки» Африканского союза, а также развитии взаимовыгодных деловых контактов по линии созданной в России Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.