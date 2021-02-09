Офтальмолог назвал неожиданные симптомы отслоения сетчатки

Офтальмолог Андрей Демчинский рассказал «Звезде» о необычных симптомах отслоения сетчатки. По его словам, люди,в частности, могут замечать вспышки в разных частях глаза.

«Есть распространенный вариант, когда внутри глаза есть тракция, то есть сетчатка начинает растягиваться. От этих механических «тегучек» дергается глаз, и человек видит разные вспышки, звездочки. Иногда предвестником отслоения сетчатки могут быть вспышки сбоку глаза. Также это может быть снизу, сверху глаза. Мало, кто обращает на это внимание», - отметил врач.

По его словам, далее у человека ухудшается зрение. Ранним признаком отслоения сетчатки также является появление белены сбоку глаза. По словам офтальмолога, человек чувствует дискомфорт и в верхней части глаза.

«Из-за нижней отслойки жидкость начинает медленно вытекать. И появляется в глазу не чернота, а непонятная белена. Это достаточно специфичный признак в начальной стадии, когда стоит обратиться ко врачу и исправить проблему», - подчеркнул врач.

По его словам, люди часто жалуются, что могут видеть что-то наподобие кольца, когда происходит отрыв у диска зрительного нерва.

Ранее врач предупредила о росте случаев серьезного глазного заболевания. По словам офтальмолога, снижение иммунитета, вызванного неправильным образом жизни, становится причиной роста случаев клещевого блефарита.