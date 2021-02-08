Опубликовано видео последствий пожара в Екатеринбурге

Опубликовано видео последствий пожара в высотном административном здании в Екатеринбурге. Тушение огня там продолжается более двух часов. На месте работают десятки сотрудников МЧС и спецтехника.

Ранее в пресс-службе регионального главка ведомства сообщили, что пламя распространилось с 1-го по 16-й этажи офисной высотки. Два человека пострадали в результате возгорания. Предположительно - надышались угарным газом. Им уже оказана необходимая медицинская помощь. Еще шесть человек были эвакуированы звеньями газодымозащитной службы, шестеро спасены.

Огонь вспыхнул в кабельных каналах электрощитов. В причинах произошедшего дознавателям предстоит разобраться после окончательного завершения тушения.