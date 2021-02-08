В Чечне нашли потерявшихся в горах сборщиков черемши

Состоящая из 14 человек группа сборщиков черемши, потерявшаяся в горах Чечни, обнаружена. Об этом сообщили в МЧС.

Заблудившиеся смогли самостоятельно выйти из леса в районе села Аршты Республики Ингушетия. Никто из них не пострадал, передает РИА Новости.

Пропавшие ушли на промысел рано утром 7 февраля и с тех пор не выходили на связь. Их поисками занимались волонтеры, кинологи и сотрудники МВД. Всего в разыскных мероприятиях были задействованы 43 человека.