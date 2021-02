В стране и мире Коронавирус Западные СМИ оценили эффективность и безопасность «Спутника V» Светлана Иванова The New York Times призвала Запад воспринимать серьезно российскую вакцину от коронавируса. © Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Американская газета The New York Times опубликовала материал под названием «Время доверять китайским и российским вакцинам». Авторы статьи обратили внимание на «растущее количество данных, доказывающих надежность препаратов от коронавирусной инфекции из Китая и России. По мнению журналистов, появившаяся информация приводит к выводу, что Западу нужно начать воспринимать серьезно российские и китайские препараты. Авторы призвали «сделать как можно скорее», подчеркнув, что «пока вакцин не хватает». В качестве доказательства эффективности российской вакцины журналисты привели промежуточные результаты ее испытаний, опубликованные ведущим мировым медицинским журналом The Lancet. После публикации данных об очередной фазе испытаний российской вакцины о ней положительно отозвался директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Главный инфекционист Америки подчеркнул, что успех России и Китая, создавших надежные вакцины, является путем к всеобщей защите всего человечества. Ранее о российской вакцине положительно высказалось и агентство Bloomberg. По мнению журналистов, представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа, Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика