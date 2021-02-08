Западные СМИ оценили эффективность и безопасность «Спутника V»

Американская газета The New York Times опубликовала материал под названием «Время доверять китайским и российским вакцинам». Авторы статьи обратили внимание на «растущее количество данных, доказывающих надежность препаратов от коронавирусной инфекции из Китая и России.

По мнению журналистов, появившаяся информация приводит к выводу, что Западу нужно начать воспринимать серьезно российские и китайские препараты.

Авторы призвали «сделать как можно скорее», подчеркнув, что «пока вакцин не хватает».

В качестве доказательства эффективности российской вакцины журналисты привели промежуточные результаты ее испытаний, опубликованные ведущим мировым медицинским журналом The Lancet.

После публикации данных об очередной фазе испытаний российской вакцины о ней положительно отозвался директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Главный инфекционист Америки подчеркнул, что успех России и Китая, создавших надежные вакцины, является путем к всеобщей защите всего человечества.

Ранее о российской вакцине положительно высказалось и агентство Bloomberg. По мнению журналистов, представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа, Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен.