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Снег и морозы: жителям ЦФО рассказали о погоде на предстоящую неделю

Роман Захаров
09:42 08.02.2021
По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в столичном регионе к концу недели увеличится на 7-8 сантиметров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Peggy Choucair, Pixabay
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В ночь на вторник, 9 февраля, в Московской области ожидаются морозы до минус 23 градусов, в других регионах ЦФО столбики термометров опустятся до минус 30. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве предстоящей ночью мы ожидаем самые минимальные температуры на ближайшие дни. Это -19...-21 в столице, и до минус 23 по области. В центре европейской части России морозы -25...-30 градусов вполне вероятны. Скорее всего, так и будет. Это связано с тем, что в регион продолжает поступать холодный арктический воздух с севера, с северо-востока. Если говорить о предстоящей неделе, то мы ожидаем в столице в дневные часы от минус 10 до минус 13 градусов. И по ночам: после предстоящей ночи температура воздуха в ночное время будет в пределах -16...-19 градусов... Будем ожидать прибавление высоты снежного покрова. Так думаю, что он подрастет на 7-8 сантиметров в конце недели», - объяснил специалист.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев высказал мнение, что приход сильных морозов может спровоцировать увеличение распространения коронавируса. 

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