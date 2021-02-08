В стране и мире Снег и морозы: жителям ЦФО рассказали о погоде на предстоящую неделю Роман Захаров По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в столичном регионе к концу недели увеличится на 7-8 сантиметров. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Peggy Choucair, Pixabay Читайте нас на: В ночь на вторник, 9 февраля, в Московской области ожидаются морозы до минус 23 градусов, в других регионах ЦФО столбики термометров опустятся до минус 30. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «В Москве предстоящей ночью мы ожидаем самые минимальные температуры на ближайшие дни. Это -19...-21 в столице, и до минус 23 по области. В центре европейской части России морозы -25...-30 градусов вполне вероятны. Скорее всего, так и будет. Это связано с тем, что в регион продолжает поступать холодный арктический воздух с севера, с северо-востока. Если говорить о предстоящей неделе, то мы ожидаем в столице в дневные часы от минус 10 до минус 13 градусов. И по ночам: после предстоящей ночи температура воздуха в ночное время будет в пределах -16...-19 градусов... Будем ожидать прибавление высоты снежного покрова. Так думаю, что он подрастет на 7-8 сантиметров в конце недели», - объяснил специалист. Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев высказал мнение, что приход сильных морозов может спровоцировать увеличение распространения коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика