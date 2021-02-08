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В Чечне в горах пропала группа из 14 человек

Ян Брацкий
09:24 08.02.2021
Предположительно, жители Ачхой-Мартана ушли в лес на сбор дикорастущей черемши.
В Чечне в горах пропала группа из 14 человек
© Фото: wikimapia.org
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В Чечне пропала группа из 14 человек, которые ушли в горы,  предположительно для сбора дикорастущей черемши. Сообщение об этом распространили экстренные службы. По предварительным данным - все пропавшие - жители Ачхой-Мартана. На их поиски мобилизованы все силы.

«В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек - жителей Ачхой-Мартана», - пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в оперативных службах.

С его слов, пропавшие ушли на промысел рано утром 7 февраля и с тех пор не выходили на связь. Поисками пропавших занимаются волонтеры, кинологи и сотрудники МВД. По предварительной информации, заблудившихся уже нашли. 

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