В МЧС сообщили о пострадавших в результате пожара в офисном здании в Екатеринбурге

Два человека пострадали в результате возгорания в административном здании в Екатеринбурге. Огонь в офисной высотке вспыхнул в 07:00. На место прибыли пожарные и бойцы газодымозащитной службы, которые незамедлительно приступили к тушению и эвакуации людей.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается плотное задымление в здании с 1 по 16 этаж, происходит горение в кабельных каналах (100 м.п.) в электрощитов. Объявлен ранга пожара №3»,- говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Всего из объятого огнем и дымом здания спасены шесть человек, 15 эвакуированы. С огнем борются 63 человека, в том числе от МЧС России – 55 человек и 17 единиц техники.