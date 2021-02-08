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Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале

Ян Брацкий
08:44 08.02.2021
На индексацию могут рассчитывать пенсионеры старше 80 лет, имеющие на иждивении одного или более членов семьи, а также получатели социальных пособий.
Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Ветераны боевых действий и инвалиды могут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты в феврале. Для этих категорий получателей индексация составит 3,8 процента. Кроме того, пенсия вырастет у лиц старше 80 лет. У них повышается фиксированная выплата, входящая в состав пенсии. Таким образом, размер фиксированной пенсии по старости составит 6044,48 рубля.

«Кроме того, пенсионеры старше 80 лет могут получать еще по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет», - рассказала в беседе с агентством «Прайм» юрист Егор Редин.

На денежную прибавку могут рассчитывать также пенсионеры, на попечении которых находятся неработоспособные члены семьи: при одном иждивенце – прибавка составит 2 014 рубля в месяц, при двух – 4 029 рубля в месяц, при трех иждивенцах – 6 044 рублей в месяц. Индексации пенсионных выплат положены и пенсионерам, которые уволились или потеряли работу в октябре минувшего года.

«По действующим нормам, первую пенсионную выплату с учетом индексации пенсионер получит только на четвертый месяц после увольнения. Но выплата будет с учетом сумм, накопившихся за все эти три месяца», - пояснил юрист. 

Обращаться с заявлением никуда не нужно, добавил эксперт. Все начисления произойдут в автоматическом режиме. Кроме того, увеличение выплат пройдет и по множеству других индивидуальных показателей. Как пообещали в правительстве, в 2022 году пенсии вырастут на 5,9 процента, что превысит инфляцию за предыдущий год, а в 2023 - на 5,6 процента. Продолжат расти и социальные выплаты.

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