Четыре человека погибли при падении снега с крыши в Алтайском крае

Четыре человека погибли еще столько же пострадали в Алтайском крае из-за схода снега с крыши зернохранилища. Кадры с места ЧП уже появились в Сети.

Огромная масса рухнула на прохожих рано утром. На место немедленно были отправлены бригады Центра медицины катастроф.

Предположительно, обвал произошел из-за резкой перемены температуры. Только накануне в регионе была сильнейшая метель.