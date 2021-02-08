Четыре человека погибли при падении снега с крыши в Алтайском крае
Предположительно, обвал произошел из-за резкой перемены температуры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Четыре человека погибли еще столько же пострадали в Алтайском крае из-за схода снега с крыши зернохранилища. Кадры с места ЧП уже появились в Сети.
Огромная масса рухнула на прохожих рано утром. На место немедленно были отправлены бригады Центра медицины катастроф.
Предположительно, обвал произошел из-за резкой перемены температуры. Только накануне в регионе была сильнейшая метель.