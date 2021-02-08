В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Доля жителей Земли с иммунитетом к COVID-19 летом достигнет 60%, что позволит уже в августе вернуться к жизни «с открытым забралом». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопрос о том, когда люди смогут вернуться к нормальной, допандемийной жизни.

По его словам, в настоящий момент для достижения такого результата, хоть и разновекторно, работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, Песков отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США, сообщает ТАСС.

За все время пандемии коронавирусом в мире заразились около 105,8 миллионов человек, более 2,3 миллионов, к сожалению, умерли. В России к настоящему моменту официально зафиксировано более 3,9 миллионов случаев заражения, выздоровели более 3,4 миллионов пациентов, умерли - почти 76,7 тысяч.