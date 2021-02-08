Небо желтого цвета: на Европу обрушилась мощная песчаная буря

На Европу обрушилась сильнейшая за последние годы песчаная буря. Антициклон принес в старый свет гигантские облака песка и пыли из пустыни Сахара. Небо над югом Германии, Франции, Швейцарии, Испании и Андорры окрасилось в желтый цвет, а улицы и даже горнолыжные склоны засыпало совсем непривычными осадками.

Это редчайшее для Европы явление доставило немало проблем лыжникам. Кататься на курортах стало попросту невозможно из-за песочной пыли, накрывшей все трассы. Впрочем, находятся и смельчаки, готовые пожертвовать своим инвентарем.

По словам метеорологов, такие бури бывают в регионе раз в несколько лет, но эта отличаемся тем, что прошла без дождей, и вся пыль зависла в воздухе. Местные жители жалуются на трудности при дыхании. Власти попросили носить маски на улицах и ждать, пока песок осядет сам или пройдут дожди.