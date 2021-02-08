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В Екатеринбурге полыхает высотка

Ян Брацкий
07:06 08.02.2021
По некоторым данным, в горящем доме могут находиться люди, бойцы газодымозащитной службы завершают обследование здания.
© Видео: Виталий Глинских, Жизнь в Екатеринбурге, ВК © Фото: 66.mchs.gov.ru
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Пожарные эвакуировали людей из горящей в Екатеринбурге высотки. Огнем объято 23-х этажное здание. По информации МЧС, горят электрощитки с 1-го по 9-й этаж и огонь продолжает распространяться. По задымленным лестничным клеткам людей выводят бойцы газодымозащитной службы.

© 66.mchs.gov.ru

Звонок на пульт оперативного дежурного поступил в 07:00. Очевидец сообщил о густом дыме из нескольких окон. На место прибыли подразделения спасателей, был организован штаб пожаротушения и начата эвакуация.

© 66.mchs.gov.ru

На месте работают 46 человек личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, пять звеньев газодымозащитной службы. Место тушения оцеплено, о пострадавших не сообщается.

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