В Екатеринбурге полыхает высотка

Пожарные эвакуировали людей из горящей в Екатеринбурге высотки. Огнем объято 23-х этажное здание. По информации МЧС, горят электрощитки с 1-го по 9-й этаж и огонь продолжает распространяться. По задымленным лестничным клеткам людей выводят бойцы газодымозащитной службы.

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Звонок на пульт оперативного дежурного поступил в 07:00. Очевидец сообщил о густом дыме из нескольких окон. На место прибыли подразделения спасателей, был организован штаб пожаротушения и начата эвакуация.

© 66.mchs.gov.ru

На месте работают 46 человек личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, пять звеньев газодымозащитной службы. Место тушения оцеплено, о пострадавших не сообщается.