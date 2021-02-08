Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса

В список возможных к назначению лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли пять препаратов. Это следует из десятой версии рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В предыдущей версии документа были рекомендованы шесть лекарственных средств, в новой версии специалисты исключили азитромицин.

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: "Фавипиравир", "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", рекомбинантный "ИФН α", "Умифеновир», - сказано в тексте рекомендаций.

Отмечается, что упомянутые препараты противопоказаны беременным женщинам, которые могут принимать только рекомбинантный ИФН-α2b. Помимо этого, согласно документу, антибактериальная терапия может назначаться лишь при наличии существенных признаков присоединения бактериальной инфекции.

В новой версии рекомендаций также были усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения болезни и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

Кроме того, в документ были добавлены рекомендации по особенностям оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Также специалисты определили особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими коронавирус.