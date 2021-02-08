Диетолог объяснила, чем опасно хранение еды в пластиковых контейнерах

Пластиковые контейнеры для хранения пищевых продуктов могут быть смертельно опасными. Это касается не всей посуды, а только специально маркированной. Об этом «Звезде» рассказала спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Дело в том, поясняет эксперт, что некоторые виды пластика содержат в себе опасные химические элементы. Например - Бисфенол А. В такой таре категорически запрещено хранить продукты.

Попадая с пищей в организм человека, Бисфенол вызывает отравление и обострение хронических заболеваний, предупреждает Писарева. Избежать нежелательных последствий можно, отмечает она, если обращать внимание на маркировку посуды, а также разогревать еду в стеклянной таре.