Выход из онлайна: российские вузы вернулись к обычному режиму работы
Тем не менее, некоторые высшие учебные заведения предпочли оставить своих студентов на удаленке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня большинство российских вузов возвращаются к классическому режиму работы. Минобрнауки разрешило проводить очные лекции и семинары.
Но есть и исключения: в МГУ, Высшей школе экономики, Академии народного хозяйства при президенте и Петербургском госуниверситете пока решили сохранить дистанционку. На расстоянии будут учиться и иностранные студенты других вузов, которые не могут приехать в Россию.
Тем временем, границы продолжают открывать. Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с Белоруссией. Поезда из Москвы в Минск будут ходить по нечетным дням, обратно - по четным. Кроме того, в расписания московских аэропортов вернулись полеты в Грецию и Сингапур. В Афины запланировано два рейса в неделю. В Сингапур - три.