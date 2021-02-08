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Россиян нет среди пострадавших при сходе ледника в Индии

Ян Брацкий
06:30 08.02.2021
Ледяная масса разрушила плотины двух строящихся электростанций, что вызвало масштабное наводнение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stringer Xinhua, Globallookpress
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Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Нью-Дели. Ледник с горы Нанда-Деви сошел вниз по горным гималайским рекам - это притоки священного для индусов Ганга и вызвал масштабное наводнение.

Удар стихии пришелся на плотины двух строящихся гидроэлектростанций. Одна из них полностью разрушена. К этой минуте известно о гибели 10 человек, еще 170 числятся пропавшими без вести.

Спасателям удалось вытащить из заваленного льдом тоннеля 16 рабочих. Власти проводят эвакуацию жителей нескольких деревень. По мнению ученых, причиной природной катастрофы могло стать потепление климата, которое вызывает таяние ледников во всем гималайском регионе.

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