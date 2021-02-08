Синоптики предупредили россиян о приближении самых суровых за всю зиму морозов

В Центральной России ожидаются самые суровые морозы за эту зиму. Как сообщили в Гидрометцентре, в Москве и Подмосковье в ночь на вторник, 9 февраля, столбик термометра может опуститься до минус 30. Похожая ситуация будет и в соседних регионах.

Такие холода в европейскую часть страны пришли из Азии. В армии, где занятия в полевых условиях проходят в любую погоду, это учли. В Западном военном округе на полигонах оборудовали более 70 стационарных пунктов обогрева. Вместо палаток установлены металлические модули, а в некоторых подразделениях деревянные срубы. Везде есть необходимые запасы топлива и горячий чай с бутербродами. Командирам предписано корректировать время нахождения солдат на открытом воздухе.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев высказал мнение, что приход сильных морозов может спровоцировать увеличение распространения коронавируса.