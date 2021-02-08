Российские военные ученые предложили «гарантированную защиту от НАТО»

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который сможет обеспечить «гарантированную защиту от агрессии НАТО».

Эксперты напомнили, что ранее в НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций. По замыслу, они будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и даже в киберпространстве. По словам ученых, спецоперации будут начинаться с массированного воздушного удара. Исследование опубликовано в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков подчеркивают, что НАТО предполагает одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами.

Таким образом, для срыва вероятных многосферных операций российские ученые предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС. При нем, по замыслу, будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве. Такой удар позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.

Авторы исследования подчеркивают, что до 2025-2040 годов типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения.