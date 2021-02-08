Дети сотрудников Росгвардии и МВД могут получить преимущество при поступлении в вузы

По данным СМИ, дети сотрудников Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующий законопроект уже якобы поддержало правительство. Сообщается, что в марте текущего года его может принять Госдума.

Предлагается предоставить преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, в частности, детям сотрудников органов внутренних дел, детям контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет более 20 лет. Во фракциях ГД законопроект готовы поддержать, при этом депутаты предлагают не ограничиваться детьми силовиков, передают «Известия».

В правительстве подчеркнули, что не видят в данном законопроекте дискриминации. Данная инициатива не будет влиять на поступление в высшие учебные заведения других студентов. Помимо этого, авторы инициативы также согласуют ее положения с федеральным законом «О службе в органах внутренних дел России».