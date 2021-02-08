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Более полутора тысяч жителей ДНР привились от COVID-19 препаратом «Спутник V»

Анна Касаткина
04:00 08.02.2021
Первая партия российской вакцины поступила в республику в конце января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) вакцинацию препаратом «Спутник V», разработанным центром Гамалеи при участии Минобороны РФ, прошли 1600 человек. Намерение сделать прививку выразили уже более 50 тысяч человек, рассказал «Звезде» глава республики Денис Пушилин.

«На сегодняшний день вакцинацию прошли 1600 человек. Вакцинация идет в упорядоченном режиме, на территории Донецка организованы 10 прививочных кабинетов», – сказал он.

По словам Пушилина, жители республики понимают необходимость выработки коллективного иммунитета для снятия ограничений по распространению инфекции. В первую очередь, пояснил он, прививки получают медицинские работники, преподаватели и военнослужащие, затем вакцина будет доступна и другим категориям населения.

«Составлены списки в министерствах и ведомствах республики, желающих получить вакцину сейчас более 50 тысяч. Более того, люди, которые не состоят на госслужбе, но хотели бы вакцинироваться, могут заполнять специальную форму на сайте министерства здравоохранения – сейчас зарегистрировано более семи тысяч человек», – рассказал глава ДНР.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступила в ДНР в конце января. Всего в республике открылось 32 пункта вакцинации.

По последним данным, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике составляет 21 706. Количество летальных исходов достигло 1859. Вылечились от заболевания 11 245 человек, еще 8602 пациента находятся на стационарном и амбулаторном лечении.

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