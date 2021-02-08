Из общежития МГЛУ в Москве эвакуировали около 150 человек из-за задымления

Из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в Москве из-за задымления в здании было эвакуировано около 150 человек.

«Из общежития МГЛУ в Петроверигском переулке эвакуировано 148 человек из-за задымления в здании», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Отмечается, что задымление возникло из-за костра в выселенной части здания. Огонь уже ликвидирован. На месте работают экстренные службы.