Из общежития МГЛУ в Москве эвакуировали около 150 человек из-за задымления
Отмечается, что огонь удалось ликвидировать, на месте работают экстренные службы.
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Из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в Москве из-за задымления в здании было эвакуировано около 150 человек.
«Из общежития МГЛУ в Петроверигском переулке эвакуировано 148 человек из-за задымления в здании», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Отмечается, что задымление возникло из-за костра в выселенной части здания. Огонь уже ликвидирован. На месте работают экстренные службы.