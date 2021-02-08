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ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за низкой эффективности препарата

Анна Касаткина
02:30 08.02.2021
По словам министра здравоохранения страны, принятое решение не повлияет на программу вакцинации в феврале.
ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за низкой эффективности препарата
© Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Globallookpress
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В ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации против коронавируса вакциной AstraZeneca из-за ее низкой эффективности от южноафриканского штамма (B.1.351). Об этом заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.

Ранее специалисты южноафриканского Университета Витватерсранда и Оксфордского университета провели исследование при участии 2026 человек, которое показало, что AstraZeneca практически не защищает от легкого и умеренного течения заболевания, вызванного этим штаммом. Влияние вакцины на тяжелые формы COVID-19 и летальность пока не определены.

По словам Мкхизе, принятое решение не повлияет на программу вакцинации в стране, которая запланирована на февраль.

«Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцин», – пояснил он.

Министр отметил, что комитет исследователей должен решить, проводить ли вакцинацию с помощью AstraZeneca, а пока план по вакцинации этим препаратом будет заморожен.

ЮАР получила миллион доз вакцины от Института сыворотки в Индии, где проводили проверку препарата. При покупке, уточнил Мкхизе, результаты испытаний еще не были опубликованы и власти исходили из доступности препаратов, сообщает РИА Новости.

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