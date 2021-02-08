Судью из России назначили на пост вице-председателя Международного суда ООН

Российского судью Кирилла Геворгяна избрали вице-председателем Международного суда ООН. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

При этом председателем суда была избрана судья из США Джоан Донохью. Отмечается, что она и вице-председатель Кирилл Геворгян избраны каждый на три года. Донохью является членом суда с 9 сентября 2010 года, а Кирилл Геворгян - с 6 февраля 2015 года.

Международный суд был учрежден в соответствии с уставом ООН в 1945 году и начал свою деятельность в апреле 1946 года. Должность председателя ранее занимал Абдулкави Ахмед Юсуф из Сомали, а должность вице-председателя - Сюэ Ханьцин из Китая.