В Танзании 15 человек скончались от неизвестной болезни
По меньшей мере 15 человек скончались в Танзании от неизвестного заболевания. Еще более 50 человек госпитализированы.
Вспышка болезни произошла в одном из административных округов. Инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью.
По словам главного врача округа Чунья Фелиста Кисанду, в район направлены медицинские эксперты для оценки состояния пациентов и выяснения причин произошедшей вспышки. Кроме того, образцы крови пациентов направили в правительственные лаборатории для проверки возможного наличия следов ртути.
Согласно первоначальным данным, скончавшиеся пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени, сообщает Anadolu Agency.
Вспышку аналогичной болезни уже фиксировали в Танзании в 2018 году – тогда несколько человек обратились к врачам с высокой температурой, расстройством желудка и рвотой кровью.
Ранее симптомы неизвестного заболевания в Конго выявил ученый, одним из первых обнаруживший Эболу. У пациентов наблюдались признаки неизвестной геморрагической лихорадки.