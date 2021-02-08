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В Танзании 15 человек скончались от неизвестной болезни

Анна Касаткина
23:35 08.02.2021
Инфекция невыясненного происхождения вызывает у зараженных рвоту с кровью.
В Танзании 15 человек скончались от неизвестной болезни
© Фото: Getty Images
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По меньшей мере 15 человек скончались в Танзании от неизвестного заболевания. Еще более 50 человек госпитализированы.

Вспышка болезни произошла в одном из административных округов. Инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью.

По словам главного врача округа Чунья Фелиста Кисанду, в район направлены медицинские эксперты для оценки состояния пациентов и выяснения причин произошедшей вспышки. Кроме того, образцы крови пациентов направили в правительственные лаборатории для проверки возможного наличия следов ртути.

Согласно первоначальным данным, скончавшиеся пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени, сообщает Anadolu Agency.

Вспышку аналогичной болезни уже фиксировали в Танзании в 2018 году – тогда несколько человек обратились к врачам с высокой температурой, расстройством желудка и рвотой кровью.

Ранее симптомы неизвестного заболевания в Конго выявил ученый, одним из первых обнаруживший Эболу. У пациентов наблюдались признаки неизвестной геморрагической лихорадки.

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