Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера по всему миру

Пользователи Telegram по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера.

Подчеркивается, что сбой в работе произошел около 22.22 мск. О проблемах сообщили пользователи из Германии, Украины, Белоруссии. В частности, с неполадками в работе мессенджера столкнулись пользователи из России. Это следует из данных на сайте Downdetector.

Большинство жалоб пользователей касается проблем с подключением (82%). Другие не могут отправить сообщения (17%).

Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса». Неполадки были зафиксированы в понедельник, 8 февраля, во многих городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.