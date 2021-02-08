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Массовые ДТП, закрытые дороги и пункты обогрева: как российские регионы переживают аномальное похолодание

Елена Сивонен
22:58 08.02.2021
Больше всего потепления ждут в Якутии, где сейчас морозы достигают отметки минус 50.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Скандинавский антициклон, который накрыл Центральную Россию, обновляет рекорды. Аномальные морозы отмечаются сразу в нескольких регионах.

Москву ждет самая холодная неделя, чуть ли не за последние 30 лет. В Ульяновске и Саратове - столбики термометров уже опустились до минус 30 градусов, из-за чего отменены занятия в школах.  На севере страны  из-за непрекращающихся снегопадов перекрываются трассы. На Алтае погодные катаклизмы привели к человеческим жертвам.

В Алтайском крае обильные снегопады и последовавшее за ними резкое потепление привели к трагедии. На станции Смазнево рабочие чистили крышу местного элеватора. Верхний слой снега резко соскользнул вниз с одноэтажного строения, утянув за собой людей. Через несколько секунд их накрыла основная многотонная снежная шапка. Под завалами оказались 8 человек. Четверых спасти не удалось, двое выбрались самостоятельно, еще один рабочий госпитализирован с переломом ребер.

«Искали пострадавших. Извлекали. Хорошо, что на месте оказались лица, которые показали где», - рассказал старший оперативной группы ГУ МЧС Юрий Исаев.

К расследованию трагедии, унесшей жизнь четырех человек, подключились следователи. Возбуждено уголовное дело.

В северных регионах страны – рекордные снегопады. В Мурманской области зафиксированы самые сильные за все время наблюдений. В регионе выпала почти половина месячной нормы снега. Сильный ветер, снег, метель, временами практически нулевая видимость. Некоторые дороги в регионе закрыты. Сегодня с 7 утра не попасть на побережье к таким населенным пунктам, как Териберка и Туманный. Запрещено движение всех видов транспорта на Печенгском направлении до улучшения погодных условий.

Подобная ситуация сложилась и на дорогах Ямала. Шквалистый ветер достигает 27 метров в секунду. Автодороги и зимние переправы заметает. Видимость составляет меньше десяти метров. МЧС просит водителей отказаться  от дальних поездок.

По мнению климатологов, осадков зимой не становится больше. Виной всему - нарастающий парниковый эффект.

«Можно говорить, что зимы становятся более теплыми. И в целом по территории России это пол-градуса. В Арктике сильнее теплеет. Снег выпадает неравномерно. Вместо 10 слабых, у нас 2-3 сильных», - пояснил руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Двадцать легковушек и большегрузов с отвалившимися бамперами и помятыми крыльями на несколько часов парализовали движение на автодороге Челябинск - Екатеринбург. Массовое ДТП произошло из-за одного водителя, не сумевшего справиться с гололедом. Эффект домино на автодороге случился после резкого перепада температуры. С плюс 2 до минус 20. За последние на среднем Урале поставлен рекорд аварийности за несколько лет. 

Несмотря на усиливающийся мороз, метель и порывистый ветер танкисты и мотострелки Центрального военного округа продолжают занятия. На полигонах Урала и Поволжья развернуты 300 мобильных пунктов обогрева. Уроки вождения и стрельбы прерываются на перемены с горячим чаем и бутербродами с салом и луком.

В Западном военном округе вместо палаток устанавливают металлические модули. В некоторых частях для обогрева есть деревянные срубы. В семи регионах Центрального Черноземья для военнослужащих подготовлено более 70 пунктов обогрева.

По словам синоптиков, на европейской территории России суровые морозы должны отступить. Одеваться теплее в ближайшие дни придется жителям Урала и Сибири.

«Причиной этому скандинавский антициклон. Вот мы видим здесь зону свободную от облаков. Москва будет на окраине этой зоны. На востоке будет минус 33 градуса. Такое резкое похолодание будет коротким», - объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Больше всего потепления ждут в Якутии, где морозы под минус 50. Если столбики термометров достигнут хотя бы отметки минус 29, то это будет серьезным потеплением для якутов.

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