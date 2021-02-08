Есть пострадавшие: на Кубани столкнулись бензовоз, грузовик и автобус

В Краснодарском крае в Усть-Лабинском районе столкнулись бензовоз, автобус, грузовик и две легковушки. Об этом сообщили в краевом ГИБДД.

ДТП произошло на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин с участием пяти транспортных средств около девяти часов вечера по московскому времени.

«В результате ДТП пострадали 3 человека, 1 человек погиб (водитель автобуса). Механические повреждения получили 2 легковых автомобиля, 1 автобус марки ПАЗ, 1 грузовой автомобиль, 1 бензовоз», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были отправлены в медицинские учреждения. В момент ДТП в автобусе не было пассажиров, после столкновения произошло опрокидывание бензовоза.

По информации ГИБДД, движение на автодороге затруднено, организовано реверсивное движение. Назначено проведение проверки, с целью установления всех обстоятельств случившегося.