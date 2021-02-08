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Названо опасное для сердца лекарство

Иван Линдеманн
22:16 08.02.2021
О последствиях сосудосуживающих капель предупредил врач Александр Мясников.
Названо опасное для сердца лекарство
© Фото: kjpargeter, freepik
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Сосудосуживающие капли возбуждающе действуют на сердце и могут вызвать аритмию. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия-1» он сообщил, что в будущем частое применение подобных капель может привести к развитию инфаркта у тех людей, у которых есть проблемы с сердцем или гипертония.

Кроме того, данные средства повышают уровень калия в крови.  Это может грозить большой опасностью людям с больными почками.

«Так что имейте в виду, капли - не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», - уточнил врач.

Мясников заявил, что при насморке лучше промывать нос соленой водой.

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