Названо опасное для сердца лекарство

Сосудосуживающие капли возбуждающе действуют на сердце и могут вызвать аритмию. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия-1» он сообщил, что в будущем частое применение подобных капель может привести к развитию инфаркта у тех людей, у которых есть проблемы с сердцем или гипертония.

Кроме того, данные средства повышают уровень калия в крови. Это может грозить большой опасностью людям с больными почками.

«Так что имейте в виду, капли - не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», - уточнил врач.

Мясников заявил, что при насморке лучше промывать нос соленой водой.