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Топливный кризис: в Благовещенск из Росрезерва поступило более 600 тонн бензина

Тамара Астапенкова
21:57 08.02.2021
По словам глав регионов, на Дальнем Востоке ситуация с нехваткой бензина должна разрешиться к концу этой недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Благовещенск  сегодня из Росрезерва поступило более 600  тонн бензина. Но ажиотаж из-за нехватки топлива в Приамурье пока не спадает. Дефицит топлива возник из-за простоя Хабаровского нефтезавода, связанного с ремонтом оборудования.

Сейчас предприятие работает на максимальных мощностях. Однако заправки в дальневосточных регионах до сих пор не справляются с количеством желающих пополнить пустой бак своих автомобилей. На этом фоне губернатор Амурской области Василий Орлов порекомендовал автовладельцам  отказаться от дальних поездок и заявил, что в причинах кризиса уже разбираются надзорные органы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обрушился с критикой на чиновников, отвечающих за топливный сектор.

«Подобная кризисная ситуация должна нас научить правильно реагировать. Специалисты комитета по ТЭК начали объезд и мониторинг заправок поздно. При первых появлениях информации в СМИ и соцсетях нужно было организовать работу. Поэтому здесь «неуд»», - сказал врио губернатора Хабаровского края.

По словам глав регионов, окончательно топливный кризис на Дальнем Востоке  должен разрешиться к концу этой недели.

Напомним, что на Дальнем Востоке с середины января на заправках выстраиваются многокилометровые очереди. Перебои с бензином случились из-за ремонта Хабаровского НПЗ, который уже возобновил свою работу. Для решения проблемы руководство региона приняло решение задействовать ресурсы Росрезерва.

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