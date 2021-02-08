Топливный кризис: в Благовещенск из Росрезерва поступило более 600 тонн бензина

В Благовещенск сегодня из Росрезерва поступило более 600 тонн бензина. Но ажиотаж из-за нехватки топлива в Приамурье пока не спадает. Дефицит топлива возник из-за простоя Хабаровского нефтезавода, связанного с ремонтом оборудования.

Сейчас предприятие работает на максимальных мощностях. Однако заправки в дальневосточных регионах до сих пор не справляются с количеством желающих пополнить пустой бак своих автомобилей. На этом фоне губернатор Амурской области Василий Орлов порекомендовал автовладельцам отказаться от дальних поездок и заявил, что в причинах кризиса уже разбираются надзорные органы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обрушился с критикой на чиновников, отвечающих за топливный сектор.

«Подобная кризисная ситуация должна нас научить правильно реагировать. Специалисты комитета по ТЭК начали объезд и мониторинг заправок поздно. При первых появлениях информации в СМИ и соцсетях нужно было организовать работу. Поэтому здесь «неуд»», - сказал врио губернатора Хабаровского края.

По словам глав регионов, окончательно топливный кризис на Дальнем Востоке должен разрешиться к концу этой недели.

Напомним, что на Дальнем Востоке с середины января на заправках выстраиваются многокилометровые очереди. Перебои с бензином случились из-за ремонта Хабаровского НПЗ, который уже возобновил свою работу. Для решения проблемы руководство региона приняло решение задействовать ресурсы Росрезерва.