Строительство «Северного потока -2» в Дании планируют завершить до конца апреля

Оператор «Северного потока-2» планирует завершить укладку трубопровода в водах Дании до конца апреля. Об этом уведомили в агентстве по мореплаванию страны.

Отмечается, что заканчивать строительство двух ниток газопровода от датского острова Борнхольм до границы с Германией будет судно «Фортуна», которое приступило к укладке «Северного потока-2» в Дании 6 февраля.

«Мы своевременно сообщим о дальнейших шагах», - сказали РИА Новости в Nord Stream 2.

Против строительства «Северного потока-2» выступают США, которые планируют поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел против объекта первые санкции.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что строительство магистрального газопровода будет завершено. Как подчеркнул политик, сейчас «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности. По информации Nord Stream 2 AG, осталось возвести примерно 148 километров газопровода.