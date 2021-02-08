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Минпромторг назвал сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов

Иван Линдеманн
21:14 08.02.2021
В ведомстве заявили, что до 15 июля 2021 года следует разработать и утвердить методические рекомендации.
Минпромторг назвал сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов
© Фото: pixabay
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Министерство промышленности и торговли России выступило с предложением начать эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище в апреле. Точные сроки проведения:  1 апреля 2021 года - 1 марта 2022 года. Проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве заявили, что до 15 июля 2021 года следует разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента.

Отмечается, что участие в эксперименте будет на добровольной основе. Функции оператора информационной системы будет осуществлять Центр развития перспективных технологий. Публичные обсуждения проекта постановления продлятся до 22 февраля.

Маркировать товары в России начали с меховых изделий в конце 2016 года. Позднее к этой системе присоединились сигареты и папиросы, лекарственные средства и обувь, духи и туалетная вода, шины и автопокрышки, товары легкой промышленности.

В текущем году начнется обязательная маркировка молочной продукции. Также запланированы эксперименты по нанесению условных знаков для идентификации на бутилированную воду и пиво.

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