Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции

Заявление ФРГ, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов Москва рассматривает, как продолжение недружественного и весьма агрессивного курса для нашей страны. Об этом рассказала «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решения властей трех стран.

«Мы рассматриваем ситуацию с заявлениями трех стран - ФРГ, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов, - как продолжение того же курса, недружественного и весьма агрессивного для нашей страны. Объясню почему. Дело в том, что все разговоры и аргументации о том, что это мера зеркальная, не выдерживает никакой критики», - сказала Захарова.

Она пояснила, что представители загранучреждений этих трех стран были высланы из России в связи с их участием в той деятельности, которая несовместима с их дипломатическим статусом. Россия не просто об этом заявила, а представила факты, фото и видео, которые довела до сведения соответствующих посольств.

«То есть здесь идет речь не о нашей политической акции, а о том, что мы защищаем наши интересы, как суверенное государство и делаем это исключительно только на международной правовой основе», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее стало известно, что ФРГ, Швеция и Польша объявили персонами нон грата российских дипломатов.