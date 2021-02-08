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МИД РФ назвал запрет российского телеканала в Латвии политическим демаршем

Иван Линдеманн
20:50 08.02.2021
Мария Захарова призвала профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на «репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования».
МИД РФ назвал запрет российского телеканала в Латвии политическим демаршем
© Фото: Pixabay
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Политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет ретрансляции канала «Россия-РТР» в Латвии. Ее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По словам Захаровой, российские телеканалы подвергаются санкциям в Латвии уже не первый год, и все это делается под надуманными предлогами.

«Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства. Латвия в очередной раз пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, игнорируя свои обязательства в области обеспечения прав человека и попирая таким образом основополагающие принципы демократического и гражданского общества», - сказала представитель МИД РФ.

Захарова призвала профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на «репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования».

Решение на один год запретить ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в понедельник, 8 февраля, принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ. Ранее один из кабельных операторов страны заявил, что прекратит транслировать ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), «НТВ Мир»,  «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Вместо данных каналов зрителям предложат другие.

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