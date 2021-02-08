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Спасти львенка: как в России незаконно зарабатывают на «милых» снимках с экзотическими животными

Павел Кутаренко
20:36 08.02.2021
Специалисты объясняют, что именно львят чаще всего используют для зарабатывания денег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге сотрудники прокуратору провели настоящую спецоперацию, чтобы изъять трехмесячного львенка, которого использовали для экзотических фотосессий.

Маленькая львица Киара увлеченно грызла кровать, пока ее хозяйке зачитывали права. Сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры записались на фотосессию с экзотическим питомцем, но позировать не стали, а запросили у владельцы львицы документы на питомца. Их у нее не оказалось.

«В ходе проверки установлен факт ввоза на территорию Санкт-Петербурга дикого животного, его дальнейшее использование и содержание в отсутствие правоустанавливающих документов», - сообщила старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

Львицу Киару изъяли и отвезли в Центр помощи диким животным. Малышку обследовали и установили, что ей не больше трех месяцев. Она довольно упитанна, но находится в состоянии стресса.

Киара стала пятым львенком, попавшим в Центр помощи диким животным. Нередко здесь спасают животных от неизбежной гибели. Например, львицу Симону выкупили два года назад у недобросовестного владельца всего за 70 тысяч рублей. У нее было серьезное заболевание, пришлось делать операцию. Сейчас Симона вполне здорова, выглядит хорошо и весьма игрива.

Специалисты объясняют, что именно львят чаще всего используют для зарабатывания денег. Львицы хорошо размножаются в неволе: могут дважды в год родить по 3 -4 котенка. поэтому львята стоят недорого.  

«Можно купить все, что угодно у нас - ягуары, леопарды, гепарды, львы. Я не знаю, как это прекратить, потому что пока есть спрос - есть предложение. Пока люди будут фотографироваться, будут люди, которые предоставляют данные услуги», - рассказала главный ветеринарный врач центра помощи диким животным Наталья Бондаренко.

Судя по информации сайта, на котором предлагают фотоссессии с экзотическими животными, можно сфотографироваться хоть в обнимку со взрослым тигром за 33 тысячи рублей. Лисицы и львята подешевле - от 5 тысяч за 15 минут съемки. Диких зверей возят по городам, как на гастроли.

Хозяйка маленькой львицы Киары живет под Москвой. Говорит, что все документы на питомицу у нее есть, но она их забыла дома, который по документам числится как зоопарк.

«У меня документально оформленный зоопарк. Я приобрела землю, где в данный момент будет осуществляться строительство зоопарка. У меня есть юридические документы. Цель у меня другая - не просто фотосессии устраивать всю жизнь, наоборот хочу от этого на более серьезный уровень перейти», - рассказала владельца львицы Киары Татьяна.

Уже год в России действует закон об ответственном отношении к животным, согласно которому частным лицам нельзя содержать дома диких зверей, родившихся после вступления закона в силу. Но проверить все квартиры, где живут рыси, тигры и даже крокодилы - трудно.

«Люди ради забавы могут приобрести дикое животное и содержать в квартире многоквартирного дома - и это большая проблема. Мы призываем не заводить диких животных из данного перечня, потому что это небезопасно как для животных, так и для человека», - пояснила пресс-секретарь ЦЗМУ Росприроднадзора Гульнара Гудулова.

На самом деле сотни, если не тысячи, экзотических животных до сих пор остаются лишь средством заработка. И мало кто задумывается, что остается «за кадром» милого фото с обезьянкой, енотом или львенком.

«Зарабатывать на животных можно абсолютно по-разному, кто-то это делает с крайне уважением к самим животным. это все сложная структура, если человек находится без контроля - это другой вопрос», - рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

Измученного львенка Симбу нашли в дагестанском частном зоопарке истощенным и практически парализованным. Хозяин зарабатывал на фотосессиях с туристами, пока малыш не слег. Симбу спасли, отвезли в зооприют в Челябинске. И теперь он ждет возвращения на «историческую родину» - в реабилитационный центр в Танзании. Но его случай пока еще исключение из правил.

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