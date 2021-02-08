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«Зерновой демпфер»: кабмин РФ утвердил гибкую пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень

Иван Линдеманн
20:00 08.02.2021
Новая формула расчета заработает со 2 июня 2021 года.
«Зерновой демпфер»: кабмин РФ утвердил гибкую пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень
© Фото: pixabay
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Правительство России утвердило «зерновой демпфер», то есть гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новая формула расчета заработает со 2 июня 2021 года. Отмечается, что пошлина для пшеницы будет взиматься при мировой цене выше $200 за тонну. Ставка при этом составит 70% от разницы между расчетной экспортной ценой и базовой ценой. Для ячменя и кукурузы действует тот же механизм, однако базовая цена будет $185.

«Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных по ценам предыдущей недели. Этим будет заниматься Минсельхоз. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля», - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, с этого же числа начнут действовать новые субсидии производителям зерна, в рамках которых будут распределяться все доходы бюджета от экспортных пошлин по зерновым культурам.

«Субсидии регионам будут распределяться исходя из объема произведенной продукции. Размер ставки субсидии аграриям утвердят власти регионов», - отметили в кабмине.

В правительстве уточнили, что совокупный объем господдержки производителей зерновых культур не будет превышать 50% их затрат на производство и реализацию.

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