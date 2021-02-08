Эфиры с заклееными ртами: что происходит на Украине после закрытия оппозиционных СМИ

Трехчасовое молчание в понедельник, 8 февраля, царило в эфире оппозиционных украинских телеканалов на видео-хостинге YouTube. Теперь наши коллеги из NewsOne, «112 Украина» и ZIK могут вещать только в интернете. Журналисты провели акцию «Свобода без слова» в знак протеста против притеснений официального Киева.

Безработные фактически журналисты караулили Владимира Зеленского у международного конференц-центра, где проходил форум по коронавирусу.

«Мы не сдаемся, все друг за друга, как вы можете видеть. В такой сильный холод девчата простояли на морозе, господин президент, вы не вышли, у вас не хватило мужества выйти к девчатам. Они бы вас ногтями не поцарапали», - кричали представители СМИ.

Зеленский к прессе не вышел и даже подъехать к зданию решил со стороны вертолетной площадки. В кадр попали только машины кортежа. Зато митинг журналистов мгновенно привлек внимание националистов, которые поспешили оказаться на месте событий.

В какой-то момент показалось, что столкновения с полицией не избежать, но, видимо, силовиков оказалось достаточно много, чтобы остудить пыл радикалов.

«Сейчас, слава богу, там уже есть какой-то кордон полиции, их от нас немножечко оттесняют. Они тут постоянно создают какие-то провокации, какие-то там плакаты вешают. Хотя нам не то, что вешать не разрешают плакаты, нам даже не разрешали их в руках держать, потому что как же ж - тут президент, священная корова», - рассказал генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

Спустя три часа молчания ведущие в студии сняли черный скотч, но власть, скорее, всего их так и не услышит.

«Здесь молчанием, конечно, друзья мои, не помочь. Хотя, повторяю, я понимаю, что вы делаете. И это работало бы в цивилизованном обществе, но не там, где мы живем, к сожалению. Когда приходит нацкорпус для того, чтобы защищать президента, по сути террористическая организация защищает президента от его собственного народа. Запугивание, которое он использует и так далее. Молчите? Ну и хорошо. Вот как думает Зеленский», - отметил председатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.

Впрочем, говорить сейчас опасно. Националисты устроили настоящую охоту на неугодную прессу. Создается аналог базы «Миротворец». Кажется, в нее всего за один вопрос войдет и украинская журналистка Алена Березовская.

«Не считаете ли вы, что украинцам было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?», - спросила она во время интервью у лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

Не важно, что он ответил. Формулировки вопроса оказалось достаточно, чтобы Служба безопасности инициировала проверку на предмет возбуждения уголовного дела. Девушке пришлось срочно покинуть пределы страны.

«Вы знаете, на Украине только посол США может чувствовать себя в безопасности. Любой гражданин Украины постоянно чувствует угрозу своей жизни. Я не исключение. Поэтому, конечно, я стала мишенью сейчас, и меня уже ищут. Известно, что я покинула территорию Украины, очень быстро покинула, ночью это было сделано» - рассказала Березовская.

Интервью с Медведчуком, кстати, вышло на российском канале, вещание которого на Украине давно заблокировано.

«Все нормально с Аленой Березовской, слава богу, она вне опасности. Все происходит на Украине так, как все происходит на Украине в последние очень-очень много лет - никакой законности, никакой свободы, никакой демократии», - заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Избирательный подход к толкованию одних и тех же законов официальный Киев демонстрирует регулярно. Вступление в другой союз, например, Европейский, ни у кого не вызывает вопросов.

«На Украине на полном серьезе обсуждается вступление в другой союз - Европейский. Вступление в Евросоюз подразумевает ограничение государственного суверенитета. В частности, ограничение суверенитета, например, над собственной финансовой системой, над военной системой, правоохранительной, там масса ограничений. И никого, кто задает вопросы, кто на эти вопросы отвечает то ли утвердительно, то ли отрицательно, в тюрьму почему-то не садят и уголовные дела не возбуждают», - отметил политолог Александр Семченко.

Кстати, пока журналисты оппозиционных СМИ пытаются вернуть себе право на слово, оппозиция в Раде инициировала процедуру импичмента - указом о закрытии каналов Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины.