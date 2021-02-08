В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции

Решения Германии, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов являются необоснованными и «недружественными» шагами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, которые предпринимает запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова отметила, что Россия выслала из страны представителей европейских посольств и консульств, «которые были пойманы с поличным», что это был «не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение».

Ранее стало известно, что ФРГ, Польша и Швеция сообщили о высылке дипломатов российских посольств в качестве ответных шагов на аналогичные действия Москвы.

Напомним, что 5 февраля МИД России объявило персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии. По данным ведомства, они принимали участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.